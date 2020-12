São Brás de Alportel prepara Natal mais solidário em tempo de crise

PUB

O Município de São Brás de Alportel, em conjunto com os parceiros locais, está a preparar um conjunto de ações para levar a ajuda e a esperança às famílias que mais precisam, anunciou hoje a autarquia.

Na passada semana, reuniu a Plataforma Local de Ajuda Alimentar coordenada pela Câmara Municipal e Junta de Freguesia, e que conta com a participação do Núcleo Local da Cáritas, do Núcleo Local do CASA, do Exército de Salvação, do CCD – Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores, da Santa Casa da Misericórdia e do Agrupamento de Escolas. “Entidades que colaboram com o Município, na ajuda a quem mais precisa, para, em conjunto, ser delineado e posto em prática o plano de ações que tem por objetivo fazer com que haja Natal, no lar de todos os sãobrasenses”, enuncia o município.

A já habitual distribuição do Cabaz da Consoada chegará este ano a um maior número de lares e será ainda mais solidário com a economia local.

Na impossibilidade de realizar este ano o tradicional Jantar Solidário, que procura proporcionar às famílias mais vulneráveis, uma noite especial, tendo contado sempre com a ajuda das empresas locais na oferta de todos os alimentos para a sua confeção, o Município e a Freguesia pretendem retribuir a sua generosidade, adquirindo justamente a muitas destas empresas – talhos, doçarias, distribuidores alimentares – os alimentos que compõem o cabaz da consoada.

Para além de alimentos, o cabaz levará este ano também produtos de higiene essenciais e nestes tempos de crise tornam-se, por vezes, inacessíveis à carteira de muitas famílias.

Nessa perspetiva, a Plataforma Local de Ajuda Alimentar lança o apelo à comunidade para colaborar nesta campanha, com a entrega de produtos de higiene e limpeza pessoal ou do lar, no Átrio do Cineteatro, de 2.ª feira a sábado, a partir de dia 3 de dezembro.