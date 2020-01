São Brás de Alportel: Principal avenida vai ter obras de requalificação

O município de São Brás de Alportel anunciou esta sexta-feira que se prepara para o arranque da obra de requalificação do Troço Sul da Avenida da Liberdade, terceira e última fase de um projeto global que teve o seu início com a requalificação do Largo de São Sebastião e incidiu também sobre a Rua Gago Coutinho.

A principal artéria de São Brás de Alportel será alvo de uma intervenção profunda que pretende tornar a Av. Da Liberdade mais moderna, mais ordenada, mais segura, e mais acessível a todos, na senda da execução do Plano “São Brás de Alportel acessível para todos”.

Os trabalhos, a cargo da empresa Martins Gago & Filhos, Lda têm início a 13 de janeiro,

prevendo-se a sua conclusão até ao final do primeiro semestre do ano.

Trata-se de um investimento municipal de 317 mil euros. Uma parte significativa desta obra está integrada no Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) do Centro Histórico de São Brás de Alportel, sendo objeto de uma candidatura com financiamento a 65% pela União Europeia.

O projeto, da autoria da arquiteta paisagista Amélia Santos, procurou harmonizar a circulação de

duas faixas de rodagem com a circulação pedestre, mediante passeios mais largos e acessíveis, ao mesmo tempo que privilegia a segurança rodoviária, sublinha o município.

O projeto privilegia a utilização de materiais provenientes da região do Algarve e aposta na plantação de árvores dotando esta área de mais espaços verdes. A intervenção integrará a introdução de mobiliário urbano, a substituição dos candeeiros existentes e a renovação das condutas de abastecimento de água e da rede de águas pluviais, entre outros trabalhos.