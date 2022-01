São Brás de Alportel procura padrinhos para floreiras

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel está à procura de padrinhos para as floreiras da vila através de uma nova campanha, anunciou a autarquia.

Até ao momento, a iniciativa já conta com a adesão de seis padrinhos e a colocação de sete floreiras que vão dar cor à vila algarvia de São Brás de Alportel.

Através deste projeto, quem apadrinhar uma floreira fica responsável pela sua manutenção, cuidará da sua rega, limpeza de ervas daninhas e substituição de plantas.

A autarquia fica encarregue de fornecer a terra e as flores definidas para as 10 floreiras disponíveis nesta primeira fase do projeto.

Os interessados devem inscrever-se no Gabinete do Munícipe ou entrar em contacto com a autarquia através do telefone 289 840 000 ou do e-mail municipe@cm-sbras.pt.