São Brás de Alportel promove a Feira da Serra e eventos de 2022 na BLT

Após um interregno de dois anos, o município de São Brás de Alportel está na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) a promover a sua oferta turística e a nova edição da Feira da Serra 2022, que vai decorrer entre 28 e 31 de julho.

O medronheiro e o medronho, resistentes e capazes de renascer nas condições mais desfavoráveis, são os produtos estrela da próxima edição da Feira da Serra que “levanta voo” com uma homenagem ao Centenário da Primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul e onde será atribuído o “Prémio Inovação”.

O “renascer” da tradição é o mote da edição de 2022 da Feira da Serra, que tem como recurso estrela o medronho, explicou o presidente da Câmara Municipal, Vítor Guerreiro. Composta por duas dezenas de espaços temáticos, a Feira da Serra 2022 manterá a sua génese com um programa de animação para toda a família, ao que avança a autarquia.

A inovação estará também em destaque nesta edição com o “Prémio Inovação”, que pretende valorizar artesãos, produtores e empresários locais que apresentam projeto inovadores inspirados preferencialmente no medronho e em produtos autóctones.

A Feira da Serra integra o programa comemorativo do Centenário da Primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul com um desafio artístico a artesãos e criativos que estão convidados a criar réplicas do hidroavião “Santa Cruz” com recurso às mais diversas técnicas e materiais que serão dados a conhecer durante a Feira.

A acessibilidade para todos, a segurança e a redução da pegada ecológica com a utilização de materiais amigos do ambiente são outras apostas do evento.

A Festa das Tochas Floridas, que regressa às ruas da vila de São Brás de Alportel no próximo domingo de Páscoa, 17 de abril, os sabores da rica gastronomia local, a Rota da Estrada Nacional 2 e a Casa Memória da EN2, o ciclo de Passeios Natureza, os desportos de aventura, a Calçadinha de origem romana, o Museu do Traje – único a sul do Tejo –, as novas ofertas na área do autocaravanismo e o programa comemorativo do Centenário da Primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul são algumas das muitas propostas do município.

Integrado no Espaço Algarve, o município de São Brás de Alportel está presente na BTL até domingo, dia 20, para a conhecer as potencialidades do território a novos visitantes nacionais e estrangeiros.