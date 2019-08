São Brás de Alportel: Reabertura das Piscinas Municipais descobertas

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel inaugurou, no passado sábado, 3 de agosto, a Obra de Requalificação do Complexo de Piscinas Municipais Descobertas, integrado no Espaço de Lazer e Animação do Jardim da Verbena.

Este momento simbólico, contou com um conjunto de personalidades, entre autarcas, equipa técnica responsável pelo projeto, equipa dos Serviços Municipais de Desporto e representantes da empresa construtora, bem como da empresa concessionária do Bar de Apoio, tendo sido na ocasião prestada homenagem pelo atual Presidente da Câmara Municipal, Vitor Guerreiro a António José Bica, já falecido, antigo Presidente da Câmara Municipal, e responsável pela edificação deste equipamento, que abriu pela primeira vez as suas portas ao público a 1 de junho de 1989.

Vitor Guerreiro salientou que “passados 30 anos, as Piscinas Municipais Descobertas continuam a fazer parte da vida dos são-brasenses e consistem num forte atrativo para a zona histórica, cativando anualmente cerca de 30.000 utilizadores de todo o Algarve. Este investimento atual dignifica toda esta zona de desporto e lazer e eleva uma vez mais o património são-brasense e a nossa memória comum.”.

Após decorridas algumas intervenções de manutenção e modernização ao longo destas 3 décadas, esta obra de profunda requalificação permitiu dotar o complexo das condições necessárias para dar resposta às necessidades atuais de um equipamento de desporto e lazer. Os trabalhos incidiriam em toda a estrutura, tanques de água, instalações de reciclagem, circulação de água, integrando ainda melhorias nos espaços verdes envolventes e a adaptação de todo o complexo a pessoas com mobilidade condicionada. A requalificação do complexo de Piscinas integrou um projeto mais vasto de valorização do espaço de lazer e animação do Jardim da Verbena. A intervenção contemplou a construção de uma rampa acessível de interligação entre o Jardim da Verbena e as Piscinas Municipais Descobertas, a construção de uma pérgula, a instalação de mesas de jardim adaptadas a utilizadores com mobilidade condicionada, entre outras melhorias.

Esta obra dá continuidade ao Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) que o Município de São Brás de Alportel tem e curso no Centro Histórico, no âmbito do Plano de Revitalização do Centro Histórico, representando um investimento de 265.574,86€, cofinanciado a 65% por fundos da União Europeia. A execução da obra esteve a cargo da empresa Construções Expresso Unipessoal, Lda.