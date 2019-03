São Brás de Alportel recolhe fundos para evento em França

A banda Filarmónica de São Brás de Alportel lançou uma campanha de crowdfunding (https://ppl.pt/banda-filarmonica), que apela ao contributo do máximo de pessoas para um intercâmbio internacional com músicos da banda portuguesa e francesa, Harmonie des Mineurs, de RocheLa Moliere, principalmente entre os músicos mais jovens, no âmbito de uma semelhança entre os dois municípios, oficializada em 2017.

Após várias iniciativas em que se incluem visitas de músicos, da Harmonie des Mineurs e dirigentes das bandas envolvidas à vila francesa e São Brás de Alportel, chegou o momento de reunir pela segunda vez os dois grupos de músicos portugueses e franceses. Assim, os cerca de 35 músicos da Filarmónica de São Brás de Alportel participarão em conjunto com a Harmonie des Mineurs nas celebrações do dia da Bastilha, entre 11 e 14 de Julho de 2019.

Os músicos de São Brás de Alportel irão ainda realizar um pequeno concerto com um programa de música portuguesa no dia 11 de Julho e outras animações musicais em parceria com a congénere francesa. Para lá da componente musical do programa da visita estão ainda previstas iniciativas de carácter oficial, contactos com a comunidade portuguesa e visitas culturais e gastronómicas por Roche la Molière.”