São Brás de Alportel repara e pinta vértices geodésicos

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel, no âmbito do Plano Municipal de Manutenção e Preservação do Património, tem em curso trabalhos de reparação e pintura de todos os vértices geodésicos do concelho, anunciou a autarquia.

Apesar da proteção dos vértices ser da responsabilidade da Direção-Geral do Território, “cabe à comunidade e ao município a defesa e preservação destas importantes infraestruturas que permitem a triangulação entre si, com um raio de visão a 360º”, segundo o comunicado.

No concelho de São Brás de Alportel existem 14 vértices, localizados em zonas de paisagem.

“A preservação destes espaços e a valorização da paisagem ganham, por isso mesmo, importância uma vez que contribuem para a qualidade de vida dos residentes e de quem visita o concelho”, conclui.

