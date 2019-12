São Brás de Alportel: Rota dos Presépios é convite para um dia descontraído

Na edição deste ano, a já tradicional Rota dos Presépios de São Brás de Alportel surpreende todos os visitantes com diversos e muitos originais presépios que nascem das mãos de associações, entidades, escolas, estabelecimentos comerciais e de toda a comunidade, cada vez mais empenhada em celebrar o Natal, em partilha e fraternidade.

Expostos em mais de uma dezena de espaços públicos do concelho até ao Dia de Reis, 6 de janeiro, os presépios que integram esta rota desafiam a uma viagem através das tradições, dos produtos e materiais locais, entre um sem fim de produtos criativos utilizados para dar vida a presépios muito criativos. Esta mostra de trabalhos resulta da vontade da comunidade, associações e entidades locais numa representação viva do espírito do Natal embebido de entreajuda e fraternidade entre os são-brasenses.

Entre representações do presépio tradicional algarvio, marcam presença as versões mais modernas de presépios feitos com materiais reciclados, há presépios em miniatura, feitos de pequenas figuras, mas também figuras em tamanho quase real, integradas em amplos e detalhados cenários, há presépios com movimento, mas também com magia e muito encantamento. E há uma exposição de presépios de todo o mundo, onde não falta um presépio serrano que nos revela as tradições ancestrais algarvias.

Até dia 6 de janeiro podem ser apreciados vários presépios patentes no Museu do Traje, na Junta de Freguesia, na Santa Casa da Misericórdia (com presépios infantis e do Lar de Terceira Idade), no Centro de Convívio de Parises, no Parque do Miradouro da Cabeça do Velho, no Centro Museológico de Alportel, na Quinta do Peral, no Jardim de Infância do Corotelo, no Quartel dos Bombeiros Voluntários, na Biblioteca Municipal, no Parque dos Poetas dos Machados, na Igreja Matriz, no Cineteatro e na Galeria Municipal que apresenta uma interessante coleção de presépios de Graça Bernardo e Anabela Guerreiro.

Todos os presépios são de entrada livre e pretendem valorizar e preservar a tradição e o significado do Natal, de união e partilha através destes trabalhos, símbolo da fraternidade entre os membros da comunidade.