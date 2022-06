São Brás de Alportel, Tavira e Loulé em perigo máximo de incêndio

Os concelhos algarvios de São Brás de Alportel, Tavira e Loulé estão hoje pelo quarto dia consecutivo em perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em causa estão também os concelhos de Proença-a-Nova (Castelo Branco), Vila Nova da Barquinha e Tomar (Santarém).

O IPMA colocou também vários concelhos dos distritos de Faro, Évora, Beja, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Guarda, Lisboa, Leiria, Coimbra, Viseu, Vila Real e Bragança em perigo muito elevado e elevado de incêndio.

O perigo de incêndio vai manter-se elevado em algumas regiões do continente pelo menos até segunda-feira devido à previsão de tempo quente, prevendo-se temperaturas máximas entre 30 e 35 graus Celsius, com valores mais elevados, da ordem de 40 graus, na Beira Baixa, vale do Tejo e interior do Alentejo.

Para a faixa costeira ocidental, os valores deverão ser ligeiramente inferiores, variando aproximadamente entre 25 e 30 graus, devido à previsão de vento de nor-noroeste, que poderá ser por vezes forte durante as tardes.

No que diz respeito às temperaturas mínimas, o IPMA aponta para uma subida na sexta-feira, prevendo-se noites tropicais no interior, em especial do centro e sul e no sotavento algarvio.

De acordo com o IPMA, para segunda-feira a tendência aponta para uma pequena descida dos valores de temperatura, em especial da máxima, entre 2 e 5 graus.

O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.