São Brás de Alportel tem novo parque canino no concelho

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel inaugurou o novo parque canino com três demonstrações de treino de obediência desportiva, anunciou a autarquia.

A inauguração, que assinalou o Dia Nacional do Animal a 4 de outubro, contou com a participação dos atletas caninos Pivot Duques Negros, Bala de Algharbravo e Flor, acompanhados por Hernani Carneiro, Catarina Santos e Samanta Carneiro.

O projeto do parque canino de São Brás de Alportel foi um dos escolhidos pela população no âmbito do Orçamento Participativo de 2019 e inclui áreas e equipamentos de treino, localizado junto ao Circuito de Manutenção da Circular Norte, perto da Rotunda do Barro.

A obra foi totalmente executada pela autarquia, num terreno municipal, onde foi descerrada uma placa pelo presidente do município, Vítor Guerreiro, pelo vereador responsável pelo bem-estar animal, David Gonçalves e pelas duas proponentes do projeto no processo do Orçamento Participativo, Rita Luís e Vânia Martins.

Vítor Guerreiro explicou que este projeto está “em sintonia com as políticas municipais dirigidas à causa animal”, dirigida também por voluntários e associações parceiras como a Coração 100 Dono.

“Esperemos que este espaço seja acarinhado e devidamente utilizado pelos são-brasenses”, afirmou, além de salientar que existe a possibilidade de alargamento do recinto no futuro.

Este projeto contou ainda com a participação de um grupo de crianças do centro de atividades “Kids Center”, que decoraram o local.

PUB