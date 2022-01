São Brás de Alportel testa colaboradores da autarquia e de escolas

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel vai promover no dia 9 de janeiro a testagem gratuita à covid-19 a 500 colaboradores do município e do Agrupamento de Escolas, anunciou a autarquia.

Esta iniciativa vai decorrer em parceria com o Ministério da Saúde e do Algarve Biomedical Center “para que a reabertura das escolas e dos serviços públicos decorra em maior segurança”, segundo o comunicado.

A testagem vai decorrer no Pavilhão Municipal Dr. José de Sousa Pires, tal como já acontecia todas as quintas-feiras para toda a população a partir dos 8 anos com testes rápidos, mediante agendamento na plataforma, além da Farmácia Dias Neves e no laboratório MODUSLAB.

“Pretendemos que estas respostas sejam um forte contributo do município às necessidades da população, facilitando o acesso aos testes”, refere o presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vítor Guerreiro.