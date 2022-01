São Brás de Alportel vai ter orçamento de 13,6ME para 2022

A Assembleia Municipal de São Brás de Alportel aprovou o orçamento camarário para 2022, no valor de 13,6 milhões de euros, inferior em cerca de 400 mil euros ao de 2021, anunciou o município.

O orçamento apresentado pelo executivo do PS liderado por Vítor Guerreiro foi aprovado por maioria na Assembleia Municipal de São Brás de Alportel, com nove votos a favor do PS, cinco contra do PSD e com a abstenção do eleito da CDU.

Na votação na Câmara, os vereadores socialistas votaram a favor e os do PSD contra.

Em comunicado, o município alega que o orçamento para 2022, “reflete a continuidade na concretização do projeto autárquico, (…) traçando novas metas para o futuro”.

“Assegurar a sustentabilidade e o equilíbrio financeiro da autarquia continua a ser princípio base do orçamento são-brasense, aliado a um vincado reforço no apoio à retoma da economia e ao empreendedorismo local, face à atual crise; no reforço das respostas sociais e na promoção da coesão social, com uma forte aposta na habitação”, destaca a autarquia.

A mesma fonte adianta que o combate às alterações climáticas “surge neste orçamento com uma nova linha de força, a par de novas estratégicas, associadas às áreas onde o município verá reforçadas as suas competências, transferidas do Estado, nomeadamente nas áreas da educação, ação social e saúde”.

“A continuidade na aposta na qualidade de vida e no apoio às famílias com reforço no investimento nas áreas da educação, ambiente, saúde e desporto, assim como a garantia das respostas de segurança e proteção civil completam as traves mestras do orçamento municipal para 2022”, acrescenta.

De acordo com o presidente da Câmara de São Brás de Alportel, citado na nota, “este orçamento legitima, uma vez mais, as boas práticas do executivo e a visão que se quer para o concelho”.

“Dá-nos a garantia que iremos continuar a ter qualidade de vida em São Brás de Alportel”, afirma Vítor Guerreiro.

Para o autarca, a aprovação do orçamento “é a reunião de condições para colocar em prática soluções a curto e longo prazo para o desenvolvimento, atratividade e, sobretudo, um crescimento sustentado para São Brás de Alportel”.