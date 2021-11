São Brás de Alportel: Vítor Guerreiro distribui pelouros

Em início de novo mandato autárquico (2021-2025), o presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vítor Guerreiro, procedeu à distribuição de pelouros pelos eleitos do executivo camarário, a tempo inteiro, no passado dia 26 de outubro.

A atribuição de áreas de responsabilidade procura responder aos novos desafios da atualidade e ir ao encontro das apostas estratégicas para este novo período.

Vítor Guerreiro, continuará a ser responsável pela coordenação e decisão referentes ao Planeamento Estratégico e Ordenamento do Território; Desenvolvimento económico; Proteção civil; Segurança; Saúde; Educação; Cultura; Ambiente e Espaços Verdes; Administração Geral e Finanças; Gestão do Património Municipal; Recursos Humanos e Representação Municipal. Neste novo mandato, o edil são-brasense assume ainda os pelouros de Bem-estar animal, Biodiversidade e Florestas e uma nova área: Alterações Climáticas.

À vereadora, Marlene Guerreiro, nomeada vice-presidente, foram novamente atribuídos os pelouros da Ação social; Habitação; Património e Toponímia; Juventude; Empreendedorismo; Comércio e Atividades económicas; Mercado Municipal, Feiras e Mercados; Igualdade, Cidadania e Participação; Defesa do Consumidor, Comunicação e Informação e Cooperação Externa. No novo mandato, Marlene Guerreiro assume também os pelouros da Agricultura, Área Jurídica e Modernização Administrativa.

Ao vereador da câmara municipal, Acácio Martins, foram atribuídos os pelouros: Desporto; Urbanismo e licenciamento; Renovação urbana; Obras e infraestruturas públicas; Mobilidade e acessibilidade; Rede Viária Municipal; Sinalização e trânsito; Transportes; Oficinas Municipais e Viaturas. O Vereador assume também, neste mandato, os pelouros da Energia e iluminação pública, Rede de Saneamento, Rede de Abastecimento de Água e Eficiência Hídrica e Sistemas de Informação e Comunicações.

O atendimento aos munícipes, pelo presidente e vereadores a tempo inteiro, mantém-se à quinta-feira, nas “Manhãs do Munícipe”, mediante marcação prévia junto do Gabinete de Apoio à Presidência, através dos contactos: 289 840 023, email gap@cm-sbras.pt ou junto do Gabinete de Apoio à Vereação, através do 289 840 005 ou email gav@cm-sbras.pt.

As reuniões de câmara continuam a ser públicas e terão uma periodicidade quinzenal, sempre à terça-feira, às 14:30, no Salão Nobre da câmara.

A atribuição de pelouros reforça assim “o espírito de equipa e compromisso assumido para com todos os são-brasenses, nas mais diversas áreas de intervenção municipal”.

