São Brás estende vales de educação ao ensino secundário

A autarquia de São Brás de Alportel vai estender o “Vale + Educação” até ao ensino secundário, abrangendo assim mais de 1400 crianças e jovens do concelho, anunciou o município.

Cada aluno que frequente as escolas do concelho vai receber um vale de 25 euros para aquisição de material escolar no comércio local de São Brás de Alportel, num investimento municipal de aproximadamente 35 mil euros.

Este apoio abrange também os alunos residentes no concelho, “mas que por ausência oferta educativa na Escola Secundária José Belchior Viegas”, estejam a frequentar outra instituição de ensino localizada noutro concelho.

A medida do “Vale + Educação” está integrada no Plano de Apoio à Família, lançada pela autarquia em 2015 e pretende combater a pobreza e a exclusão social das famílias, crianças e jovens, além de promover a igualdade no acesso aos direitos e às oportunidades, estimulando a motivação e a melhoria da qualidade no ensino.

“Sendo para nós a educação uma prioridade, neste período inesperado de crise económica e social, não poderíamos deixar de fazer o reforço e alargamento desta medida que contribui para o apoio à educação e às famílias e motiva a nossa comunidade a fazer as suas compras no comércio local”, revela o presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vítor Guerreiro, em comunicado.

Para esta medida ser concretizada, o município assinou um acordo de colaboração com o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e os encarregados de educação daquela instituição de ensino.

O “Vale + Educação” pode ser levantado pelos encarregados de educação no edifício sede da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, junto do Gabinete de Apoio à Presidência até 30 de outubro, nos dias úteis entre as 09:00 e as 16:00, mediante apresentação do cartão de cidadão do encarregado e do educando.