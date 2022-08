São Brás Fashion regressou à Feira da Serra

Após quase dois anos devido à pandemia, o “São Brás Fashion” regressou este ano ao palco principal da Feira da Serra. Nesta edição, o “convidado de honra” foi o medronho, um produto característico da região do Algarve que certamente surpreendeu todos os visitantes.

O “São Brás Fashion” é uma iniciativa conjunta entre a Câmara Municipal de São Brás de Alportel e a ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve, onde os empresários do comércio local sambrasense têm a oportunidade de apresentar publicamente as suas marcas e coleções, o propósito deste evento é valorizar e dinamizar o comércio local.

O desfile de moda integrado na Feira da Serra, decorreu no passado dia 30 de julho, onde passaram as propostas das seguintes lojas: Algodão e Linho, Alibi, Atlier AM Sublime, Babaloo, Bioco Tradition, Brás Óptica, Casa do Artesão, Glamour Fashion Store, Instituto Visual Sambrasense, Julie Boutique, Little Violet, Loja Coelho, Óptica Catarino, Ourivesaria Catarino,Palmas Douradas, Sapataria Económica, Sapataria Zé, Sublime, Xanabus e a estilista convidada Maria.

O “São Brás Fashion” também contou com o apoio de vários salões de cabeleireiro e estabelecimentos de estética, como: AD Studio Cabeleireiro, Cabeleireira Benilde, CK Hair and Beauty Stylists, Conceição Garcia – Coiffeur; Barber Shop, Cristina Terêncio, Essencial, Isilda Sousa Cabeleireiros e Estética, Natura Studio, Salão Maria do Carmo, Salão N&N Beauty Studio, Salão Quinha e Studio de Beleza Sara Leal.

No final do evento, o presidente da ACRAL, Dr. Miguel Morgado Henriques, aproveitou para congratular os comerciantes, frisou ainda que «é importantíssimo a realização deste tipo de iniciativas para o comércio local e para as regiões».