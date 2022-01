São Brás: “Jovens Seguros, Famílias Felizes” já na quinta edição

O projeto “Jovens Seguros, Famílias Felizes”, sediado no Espaço Jovem de São Brás de Alportel, entrou na sua quinta edição, dando continuidade ao seu trabalho junto dos jovens são-brasenses e das famílias, anunciou a autarquia.

Trata-se de uma iniciativa do Município de São Brás de Alportel, desenvolvida pela instituição coordenadora, CCD – Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, com financiamento do Ministério da Administração Interna, no Âmbito do Contrato Local de Segurança do Município de São Brás de Alportel.

Na reunião de câmara de 7 de dezembro, foi firmado novo Protocolo de Associação do Contrato Local de Segurança do Município de São Brás de Alportel entre o Ministério da Administração Interna, o Município e a entidade coordenadora.

A nova edição do projeto “Jovens Seguros <> Famílias Felizes” já está em marcha com as suas atividades regulares e neste início de ano, muito marcado pela pandemia com os novos desafios que desencadeia, promoverá um novo ciclo de sessões dirigidas a algumas turmas do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas e que têm como objetivo de promover o desenvolvimento de competências pessoais e sociais nas áreas da autorregulação, orientação sexual/identidade de género e igualdade de género, bem como duas sessões sobre a violência no namoro, em parceria com o Clube de Artes Marciais de São Brás de Alportel e a Associação “Sê Mais, Sê Melhor”.

Além das sessões dinamizadas nas escolas estão ainda previstas duas sessões dirigidas à comunidade que vão decorrer no dia 22 de janeiro na Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, com início marcado para as 9h00 e para as 11h00.

Em 2021, na sua edição 4.0. o projeto envolveu mais de quatro centenas e meia de participantes, entre crianças, jovens e famílias. Além das atividades regulares dinamizadas no Espaço Jovem, como sejam as oficinas criativas, o apoio ao estudo, o aconselhamento desportivo e na área da saúde, o acompanhamento psicológico e o aconselhamento para famílias, mesmo em tempo de pandemia a equipa que dinamiza o projeto procurou sempre entidades parceiras para desenvolver novas ações.

Os workshops de alimentação saudável, em parceria com a Associação In Loco, no âmbito do projeto “Prato Certo”; os projetos de voluntariado juvenil com o apoio do Instituto Português de Desporto e Juventude (IPDJ), as parcerias dinamizadas com o Município e a Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, nas áreas da saúde e do desporto, da natureza e das florestas, a participação no I Encontro da Rede Move Algarve, o Programa de Férias Inclusivas “MOLDAR”, desenvolvido em parceria com a Associação Moçês e o Balcão de Inclusão da Câmara Municipal e ainda as sessões de formação entre pares nas escolas em que jovens motivaram e sensibilizaram outros jovens para diversos temas, como seja o empreendedorismo jovem, bem como ainda as consultas de nutrição e intervenções em turma no Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas em parceria com o projeto Teach 4 Portugal, são algumas das muitas áreas às quais o projeto se dedicou.

“Os jovens, as suas necessidades e os seus sonhos, são sempre o centro e o foco da intervenção deste projeto”, conclui o município.