São Brás lança catálogo de Natal do comércio local

O comércio local de São Brás de Alportel ganhou este ano um catálogo de Natal elaborado pelo município, no âmbito das medidas de apoio suplementar à economia, anunciou a autarquia.

Esta publicação disponível a toda a população, em formato digital e impresso, contém 64 páginas e dá a conhecer 55 estabelecimentos de São Brás de Alportel com as suas sugestões de prendas de Natal.

Acessórios de moda, cosmética, vestuário, calçado, artigos para o lar, decoração, eletrodomésticos, flores, produtos alimentares e livros são alguns dos produtos sugeridos pelos estabelecimentos.

Esta iniciativa é organizada pelo Gabinete do Empreendedor em parceria com o Gabinete de Cultura, com produção gráfica do Gabinete de Comunicação.

O catálogo está disponível em formato digital no website do município mas se pretende a versão em papel e não recebeu na caixa de correio, pode fazer o pedido nos serviços municipais e nos estabelecimentos.

