São Brás lança programa especial de animação para o Natal

A quadra natalícia abre oficialmente, este sábado, em São Brás de Alportel, com a tradicional Festa de Chegada do Pai Natal e a Noite Vermelha.

O Largo de São Sebastião vai ser o epicentronatalício são-brasense, local de eleição para momentos especiais em família eentre amigos, que neste sábado recebe a Feirinha de Natal e depois ao longo do mês um mercadinho de natal com artesanato e animação.

A Festa de Chegada do Pai Natal está marcada para as 15h00, momento a que se segue o espetáculo daMãe Natal Cantora e o Mágico Infantil.

Um diaespecial, para graúdos e miúdos, completado pelo programa de animação da NoiteVermelha, uma iniciativa promovida pela autarquia são-brasense em colaboração com o comércio local, com os artesãos, com grupos locais, com o Museu do Trajo e com a ACRAL.

As lojas, com as suas montras decoradas com o tema natalício vão estar abertas até às 23h00 com descontos que vão até aos 70 por cento.

Ao longo do dia, os clientes que façam compras no comércio local habilitam-se a ganhar um vale de compras de supermercado de 500,00€.

O programa deespetáculos da Noite Vermelha conta com as atuações dos Carolas, do Rancho Típico Sambrasense, dos Moving Star, dos Urban Xpression, do Grupo Coral daCasa do Alentejo de Albufeira, dos Veredas da Memória, do grupo Bottles e deuma arruada da Banda Filarmónica de São Brás de Alportel.

A animação prossegue no Largo de São Sebastião até 30 de dezembro com animação eartesanato, das 16h00 às 19h00, exceto aos sábados em que o largo vai teranimação das 10h00 às 12h00 e das 15h00 às 19h00.

O comércio local está ainda a lançar um passatempo de Natal para o sorteio de 500,00 euros em vales de compras. O passatempo decorrer de 1 a 31 de dezembro.

Um mês de animação para toda a família

O Coro dosAmigos do Museu apresenta o seu concerto de Natal, no dia 8, pelas 18h00, no Museu do Traje, local que acolhe no dia seguinte, à mesma hora, o concerto deNatal do Grupo Jasmim, com música tradicional ucraniana.

No dia 9, oPavilhão Municipal recebe a Gala de Natal “Era uma vez…UxCircus”, da Associaçãode Dança, Cultura e Arte – Urban Xpression. Uma gala com sessões às 10h30 e às 16h00.

No mesmo dia, o Salão dos Bombeiros Voluntários acolhe um Chá Dançante de Natal animado, apartir das 15h00, por Válter Reis.

O Museu do Traje apresenta de 14 a 16 de dezembro a comédia teatral: “Uma discussão deNatal”. Sessões de teatro em inglês, cujas receitas revertem a favor dos Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel.

No dia 15 dedezembro de manhã, as ruas da vila e o Mercado Municipal recebem o Desfile de Natal da Banda Filarmónica de São Brás de Alportel, enquanto o Quartel dos Bombeiros Voluntários abre as suas portas, pelas 10h00, com a Feirinha de Natal, onde não vão faltar surpresas e animação para os mais pequenos eatuações musicais.

O concerto de Natal da Orquestra Clássica do Sul é outro momento especial deste Natal. AOrquestra apresenta-se a 15 de dezembro, pelas 21h30, na Igreja Matriz de São Brás de Alportel, acompanhada pela soprano Ângela Silva.

Durante astardes de 17 e 21 de dezembro, a Biblioteca Municipal promove ateliês de Natal para a pequenada e, de 17 a 19 de dezembro, o Centro da Calçadinha abre as suasportas aos mais pequenos com ateliês de Natal onde podem aprender a fazer decorações natalícias, a confecionar bolos de Natal e a fazer experiências divertidas, coloridas, explosivas para aprender a fazer neve artificial, pegamonstros, plasticina colorida e muito mais.

O Natal também se vive no Mercado Municipal com o programa “Sabores de Natal”.

No dia de Natal, 25 de dezembro, a partir das 16h00, o Motoclube “Os Unidos da Estrada”anima o Centro Histórico com a sua festa de Natal.

Até 6 dejaneiro, está aberta a Rota dos Presépios de São Brás de Alportel. Entidades,associações, grupos de todo o concelho estão a preparar 13 presépios, desde os mais tradicionais aos mais modernos e originais. A rota passa pelo Peral, pelo Corotelo, pelos Bombeiros Voluntários, pela Biblioteca Municipal, por Machados, pela Igreja Matriz, por Parises, pelo Museu do Trajo, pela Santa Casa da Misericórdia, pelo Alportel e pela Cabeça do Velho.

E como manda a tradição, a quadra Natalícia encerra na noite de Dia de Reis, 6 de janeiro, com o 35.º Encontro de Charolas, no Cineteatro São Brás, pelas 21h00.