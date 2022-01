São Brás: Ligação entre Circular Norte e EM 513 entra em obras  

O município de São Brás de Alportel adjudicou a obra de requalificação da ligação entre a Circular Norte e a Estrada Municipal (EM) 513, cujos trabalhos iniciaram no mês de dezembro de 2021 e deverão terminar em julho de 2022.

A obra, que vai contar com um investimento de 321.634,83 mil euros, é cofinanciada pelo Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) e vai permitir a renovação e repavimentação da ligação entre a rotunda do centenário, a Circular Norte e o cruzamento com a EM 513, junto ao Alto da Passinha.

Segundo a autarquia, além das melhorias para a circulação de peões e viaturas neste troço de acesso à zona urbana são-brasense, esta requalificação vai ampliar a rede de passeios pedocicláveis do concelho.

Os trabalhos adjudicados à empresa Vítor Manuel & Pedro, Lda., consistem na construção de passeios pedocicláveis, que dão continuidade à rede de circuitos de acessibilidade já existentes, na repavimentação geral, execução de passadeiras acessíveis, instalação de mobiliário urbano, execução da rede de drenagem de águas pluviais, execução de infraestruturas de iluminação pública de tecnologia LED, reforço e construção de outras infraestruturas de comunicações e a instalação de sinalização vertical e horizontal.

Para a autarquia, este é um investimento na rede viária do concelho, na qualidade e segurança de condutores e peões e que cria mais respostas na área da mobilidade acessível para todos no concelho de São Brás de Alportel.