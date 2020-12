São Brás oferece vales de Natal aos seus trabalhadores

Os trabalhadores da Câmara Municipal de São Brás de Alportel vão receber por parte do município um vale de compras no comércio local de 25 euros, anunciou a autarquia.

Estes 450 vales podem ser utilizados em vários estabelecimentos de comércio, produtos agroalimentares e restauração local e integram o conjunto de medidas suplementares de apoio à economia do concelho, com a injeção direta de cerca de 11.500,00 euros.

Estes apoios durante o período de Natal são uma iniciativa do Fundo Municipal de Emergência Covid-19 com o mote “Compra Cá Dentro – Neste Natal, faça as suas Compras no Comércio Local. Mime os Seus, Cuide de Todos!”.

Nestas medidas está incluído o sorteio semanal de Natal com a oferta de 120 vales num valor global de 3.500 euros, a oferta de vales para serviços locais e o lançamento do Catálogo de Natal do Comércio Local em versão papel e digital.

Para os artesãos e produtores locais, é também realizada a Feirinha de Artesanato diariamente no Átrio do CineTeatro e semanalmente no Mercado Municipal.

