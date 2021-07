São Brás procura candidatos para dinamizar espaço no terminal rodoviário

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel abriu as candidaturas para concessão de utilização do espaço de apoio do Terminal Rodoviário Circular até 19 de julho, pelas 12:00, anunciou a autarquia.

O espaço conta ainda com serviço de venda de ingressos e informação de transportes, um ponto de informação turística e de apoio e poderá vir a acolher um novo projeto empreendedor.

Os interessados podem apresentar a candidatura no Gabinete do Munícipe, nos Paços do Concelho, ou através do e-mail geral@cm-sbras.pt, com um plano de dinamização de atividades no espaço, proposta de decoração interior, plano de horário de funcionamento e descrição da experiência profissional do concorrente.

A base de licitação será de 150 euros e os lanços seguintes têm de ser o mínimo de 50 euros.

O novo terminal, de arquitetura moderna, fica localizado junto à Circular Norte, em pleno Quarteirão Fonte Maria e pretende ser “um espaço dinamizador da comunidade”.

