São Brás quer ser referência na área do autocaravanismo no Algarve

O município de São Brás inaugurou no sábado, dia 12 de março, a Área de Serviço de Autocaravanas de São Brás de Alportel. As obras tiveram um custo de 140 mil euros.

Integrada na Rota Serrana de Autocaravanismo do Algarve, projeto intermunicipal, introduzido no programa regional de valorização dos produtos endógenos “PADRE”, a área de serviço está localizada nas proximidades da EN2, na entrada sul da vila, na Rua Jaime Passos Pinto, próxima do centro urbano e das zonas de comércio e serviços.

O investimento no novo espaço de alojamento tem como objetivo “atrair este segmento turístico com um importante crescimento que contribuirá para prosseguir a estratégia de dinamização da economia local, enquanto polo de promoção turística, convidando a conhecer o concelho e a cultura do Algarve autêntico”. Para quem não tem autocaravana e queira experimentar uma versão romântica deste conceito turístico, será brevemente disponibilizada a “Caravana do Amor”, adianta a autarquia.

“É um investimento muito importante que irá ter um grande impacto na economia local e que vai mais uma vez afirmar o concelho como um território com uma localização de excelência e com um potencial natural enorme que importa valorizar”, referiu o presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vítor Guerreiro, no ato da inauguração onde agradeceu o empenho de várias entidades e empresas parceiras de âmbito local e regional, como é o caso da Associação In Loco, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR) e da Região de Turismo do Algarve (RTA).

A área, onde são permitidos animais de estimação, tem capacidade para 25 lugares de caravanas, três dos quais para caravanas de maior dimensão, receção de apoio, wi-fi gratuito, zona de descarga de águas residuais domésticas e abastecimento de água, balneários, lavandaria, ecoponto, zonas de convívio, parque de merendas com zona para grelhados, campo de petanca, informação sobre atividades turísticas e brevemente terá um espaço para aquisição de produtos locais.

“Queremos que São Brás de Alportel seja uma referência na área do autocaravanismo do Algarve, com espaços que primam pela qualidade e pela autenticidade”, afirmou a Vice-presidente da Câmara Municipal, com pelouro do turismo, Marlene Guerreiro que considera que esta é uma nova etapa do turismo no concelho.

Este é um projeto integrado num projeto intermunicipal para a criação de uma rede de apoio ao autocaravanismo na região do Algarve, que foi objeto de uma candidatura a fundos comunitários, aprovada no âmbito do CRESC Algarve e integrada na Plano de Ação para a Valorização dos Recursos Endógenos (PADRE). A operação conjunta entre os municípios de São Brás de Alportel, Silves e Tavira, em parceria com a Associação In Loco, contou com um investimento total superior a 590 mil euros, com comparticipação comunitária de 70% do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

Artur Gregório, da Associação In Loco aproveitou a ocasião para explicar que o projeto vai entrar na segunda fase que se vai focar na promoção de eventos, atividades e a disponibilização de uma plataforma onde os turistas vão poder planear as suas férias e perceber com antecedência onde querem ir, o que querem experimentar, onde querem comer, o que visitar, entre outras informações. “Reforçar a posição do Algarve enquanto região de excelência na área do autocaravanismo ecológico” é um objetivo que este projeto almeja, sublinhou Artur Gregório.

O município conta já com o projeto privado “Motorhome Ecopark São Brás de Alportel”, uma unidade de referência no setor, considerada das melhores áreas de serviço de autocaravanas do Algarve e a primeira na região a receber o certificado de homologação da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal.

