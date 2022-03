São Brás recebe Fórum de Turismo esta quinta-feira

O município de São Brás de Alportel promove esta quinta-feira, 31 de março, o Encontro “Turismo, tempo de desafios”, no Salão Nobre da Câmara Municipal, a partir das 15:00.

“Fazer dos desafios oportunidades na área do turismo perante o atual momento desafiante no contexto europeu e mundial” é um dos objetivos do encontro, em que serão conhecidos os mais diversos projetos e potencialidades são-brasenses naquela área estratégica de desenvolvimento económico.

O projeto ‘Algarve for all’, na área do turismo acessível, a Rota da EN2, que é um fenómeno de atratividade turística, mas também a Rota Mediterrânica e a Quinzena Gastronómica, a Festa das Tochas Floridas e o programa de voluntariado “Somos Aleluia” no âmbito do turismo religioso, bem como a forte aposta no autocaravanismo, a Rota do Caldeirão e o projeto Aldeias de Portugal, na área do turismo de natureza vão estar em destaque no encontro, em que o município pretende fomentar sinergias no âmbito da sua estratégia de desenvolvimento turístico.