São Brás reforça eletrificação de campo de futebol

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O município de São Brás de Alportel anunciou o reforço da eletrificação no campo de futebol José de Sousa Uva, da União Desportiva e Recreativa Sambrasense, com um investimento de 5 mil euros.

Este investimento está integrado no Plano Municipal de Eficiência Energética, no âmbito do apoio ao associativismo, ao nível do investimento realizado nas infraestruturas desportivas do concelho.

O equipamento integrado na rede de espaços e equipamentos desportivos do concelho conta com o apoio regular do município ao nível da sua manutenção, onde se inclui a água de rega, a eletricidade e materiais necessários à manutenção corrente.

Em colaboração com o clube, foram realizados trabalhos de reforço da rede elétrica com o aumento de potência do quadro geral, estando atualmente em curso a instalação de novas infraestruturas elétricas de alimentação dos postes de iluminação para garantir maior poupança e eficiência.

“Uma medida que conta com um investimento municipal de aproximadamente 5 mil euros, e que além de valorizar o equipamento, a longo prazo, representa poupança energética, financeira contribuindo ainda para a redução do impacto ambiental ao nível do consumo energético”, descreve o município em comunicado.

“Num ano atípico dominado pela pandemia provocada pelo coronavírus, o município de São Brás de Alportel reforçou o investimento na manutenção de infraestruturas desportivas, sendo disso exemplo as intervenções nas Piscinas Municipais Cobertas, no Campo Municipal Sintético e no Pavilhão Municipal, mas também ao nível da melhoria dos parques infantis públicos e escolares, entre outros trabalhos executados pelos diversos serviços operacionais essenciais na salvaguarda da qualidade e renovação do parque desportivo do concelho”, conclui a autarquia.