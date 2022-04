São Brás sem férias da Páscoa para manutenção do Parque Escolar

Na continuidade da estratégia que tem vindo a ser seguida, a Câmara Municipal de São Brás de Alportel realizou trabalhos de renovação e manutenção no Parque Escolar, durante a interrupção letiva da Páscoa.

Com recurso aos serviços técnicos e operacionais do Município e por prestação de serviços e aquisições têm sido realizados trabalhos de reparação de pavimentos exteriores e de salas de aulas, estores, serviços de carpintaria e serralharia, arranjo dos espaços exteriores, corte e poda de árvores, tratamento dos espaços verdes, entre outros.

As obras de manutenção, preservação e renovação do Parque Escolar, o nos períodos de interrupção letiva são calendarizados anualmente e requerem um planeamento faseado e rigoroso, muitas vezes acompanhado por processos de financiamento disponíveis para esse efeito.

Esta é uma das vertentes do investimento do Município na área da educação. Investimentos realizados sempre em estreita articulação com o Agrupamento de Escolas, definindo prioridades e necessidades de intervenção em cada equipamento escolar sem causar transtorno na rotina letiva.