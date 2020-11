São Brás tem mais 15 casos positivos e um total de 37 casos ativos

Na atualização diária da situação epidemiológica no concelho, o Município de São Brás de Alportel informou hoje que há mais 15 casos positivos, utentes do Lar da Santa Casa da Misericórdia, registando-se no concelho 37 casos ativos, 27 casos recuperados e 163 pessoas em vigilância, sob monitorização da Autoridade Local de Saúde.

Os idosos estão sem sintomas, mas testaram positivo na testagem semanal que está a ser realizada desde a ocorrência dos primeiros casos positivos, sendo que um dos utentes havia saído da instituição há já duas semanas, acrescenta a autarquia.

Regista também mais 2 casos recuperados, menos 37 vigilâncias e menos 1 doente hospitalizado, em virtude de uma alta de uma tente do Lar de Terceira Idade, de 95 anos.

O município de São Brás é, neste momento, o único do Algarve incluído na lista de 121 municípios portugueses em alto risco de contágio e que vão entrar em confinamento parcial e com medidas “musculadas” de combate à propagação do vírus, de acordo com o anúncio do Governo neste sábado. Esta medida será atualizada em cada duas semanas.

O Município informa que no dia de hoje não se registaram quaisquer dados novos relacionados com o caso positivo de aluno da Escola Secundária. Toda esta turma do 10.º ano e restantes contactos diretos testaram negativo e mantêm-se em isolamento, sob acompanhamento da Autoridade de Saúde Local, em estreita colaboração com a gestão do Agrupamento de Escolas e a Câmara Municipal.

Informa também que terminou o período de isolamento de todos os contatos que se encontravam em vigilância devido ao caso positivo detetado em educador da creche, sem que tenha havido qualquer novo caso por contágio.