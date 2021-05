São Marcos da Serra recebe Orquestra Clássica do Sul esta quinta-feira

A Igreja Matriz de São Marcos da Serra irá receber na quinta-feira, dia 27 de maio, pelas 19:00, o concerto “Em Estilo Antigo”, pela Orquestra Clássica do Sul (OCS), iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Silves, em parceria com a OCS, com entrada livre mas sujeita à limitação do espaço, tendo em conta as orientações da DGS.

Neste concerto as obras serão interpretadas pelo agrupamento de música de câmara composto por Luis Miguel Garcia e Stefania Bernardi (flautas), João Mogo (trompete), Jan Pipal e Emilian Petrov (violinos) Ivetta Natzkaya (viola) e Ana Luísa Marques (violoncelo).

O telefone 282 440 800 Ext. 2741 e o endereço de correio eletrónico cultura@cm-silves.pt (Município de Silves) e o telefone 289 860 890 (OCS) são os contactos disponíveis para o fornecimento de informações adicionais.

Classificação etária: M/6

PROGRAMA

DIGNAZ JOSEF PLEYEL (1757-1831)

Quarteto de cordas em Dó maior, B. 334

String quartet in C major, B. 334

CHARLES-LOUIS-EUGÈNE KOECHLIN (1950-1867)

Sonata para 2 flautas

Sonata for 2 flutes

VICENT D’INDY (1851-1931)

In old style suite, op.24

Suite em estilo antigo, op.24

