São Pedro e Bonjoanenses assinam protocolo de parceria

O São Pedro – Futsal Clube de Faro e o Clube de Futebol “Os Bonjoanenses” Faro assinaram no início deste mês um protocolo no âmbito da cooperação na formação de atletas, anunciaram os clubes.

Com a assinatura deste protocolo, os clubes pretendem estabelecer condições para a transição vertical de atletas que pratica futsal em Faro, focado na formação e que “os jovens que iniciam o seu percurso no São Pedro Futsal possam transitar para o escalão de juniores e, consequentemente, de seniores do C. F. “Os Bonjoaneneses” Faro”, pode ler-se no comunicado.

O protocolo foi assinado no IPDJ com a participação do diretor regional, Custódio Moreno, o vice-presidente e vereador do Desporto da Câmara Municipal de Faro, Paulo Santos, o presidente da União de Freguesias de Faro, Bruno Lago e o responsável pelo Futsal da Associação de Futebol do Algarve, João Pedro.

Custódio Moreno considera que este foi um momento “histórico para a cidade, região, país e mesmo internacional e hoje devemos todos orgulhar-nos do que está aqui a acontecer, pois revela uma grande visão estratégica destes dois clubes que aqui estão”.

Durante a apresentação, a presidente do São Pedro F. C. F., Cláudia Castanheira, referiu que “é com muito orgulho que assinámos este protocolo com “Os Bonjoanenses” garantindo, assim, aos nossos atletas uma continuidade na modalidade pois, quando transitam para o escalão de Juniores, passam para um clube com valores muito semelhantes aos nossos. É sem dúvida uma mais valia para os atletas e para a modalidade.”

Para o presidente do C. F. “Os Bonjoanenses” Faro, António Canário, “este protocolo reveste-se de crucial importância para o nosso clube que está, cada vez mais, focado na formação dos jovens e que pretende ganhar cada vez mais músculo e elevação desportiva nesta modalidade. O São Pedro Futsal é um clube assente em valores semelhantes ao C.F. “Os Bonjoaneneses” Faro e, desta forma, esta cooperação dá continuidade ao projeto sustentado e dinâmico do nosso clube na modalidade de futsal”.