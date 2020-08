Sapal recebe observatório de aves

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Um observatório de aves foi recentemente construído no percurso do Cerro do Bufo, Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e VRSA, anunciou e associação Odiana, responsável pela construção, em colaboração com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

O percurso conta com painéis, sinalética, mesa interpretativa que “promovem a flora, a fauna e o turismo de natureza no Baixo Guadiana” e um observatório “que proporciona excelentes condições de observação da avifauna”, destaca a associação.

Trata-se da segunda ação de requalificação e infraestruturação que a Odiana leva a cabo no espaço de um ano na Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António.

“Depois do Percurso do Sapal de Venta Moinhos, em 2019, foi agora a vez do Cerro do Bufo, um dos trilhos mais privilegiados para nidificação das aves aquáticas e que atrai muitos birdwatchers (aficionados à observação de aves) ao território”, comenta a Odiana.

A associação reforça que o percurso “reitera a importância do turismo de natureza no território, nomeadamente do pedestrianismo, birdwatching (observação de pássaros) e património hidrológico”.

O Percurso do Cerro do Bufo é linear, de modalidade pedestre e/ou ciclável, com uma distância de cerca de 10,5 km (ida e volta) e de dificuldade média. Tendo como paisagem as salinas industriais, os sapais e esteiro da Carrasqueira e as culturas agrícolas. Um percurso onde se pode encontrar várias espécies de aves, como flamingos, garças-reais, cegonhas-brancas, pernas-longas, patos-reais e alfaiates.

Esta ação é uma iniciativa da associação Odiana, através do seu projeto VALAGUA, levada a cabo com a direta colaboração do ICNF, e com o apoio dos Municípios de Alcoutim e Castro Marim. O projeto VALAGUA (Valorização Ambiental e Gestão Integrada de Água e dos habitats no Baixo Guadiana transfronteiriço) é uma iniciativa de cooperação entre o Algarve, Alentejo e Andaluzia.