Sara Santos candidata-se pelo PAN à Junta de Vila Nova de Cacela

Sara Santos é a candidata do Pessoas-Animais-Natureza (PAN) à Junta de Freguesia de Vila Nova de Cacela, no concelho de Vila Real de Santo António, anunciou o partido.

Com 37 anos, Sara Santos é administrativa, ativista ambiental e voluntária na causa animal, fazendo parte da lista da candidatura de Saúl Rosa nas próximas eleições autárquicas.

A nível ambiental, Sara defende que “é imperativo regenerar a Fábrica com ações regulares de limpeza e reparação da Ria e suas margens”, através da promoção da “reconversão das atividades náuticas para meios energéticos sustentáveis e silenciosos, garantindo um menor impacto ambiental” e promovendo ações de limpeza e recolha de lixo com a população.

Em relação ao bem-estar e proteção animal, a candidata prevê a realização de campanhas de sensibilização e programas educativos junto da comunidade escolar e população local.

“A Junta de Freguesia deve apoiar as associações zoófilas locais, que fazem o trabalho que compete ao Estado”, refere em comunicado.

Na área da educação e desporto, o PAN pretende realizar protocolos entre escolas, associações e clubes desportivos, além de promover eventos entre freguesias e concelhos vizinhos “potenciando a cooperação, fair play e socialização intercomunitária”.

Sara pretende ainda que as deslocações de estudantes para atividades desportivas ou periódicas façam parte de uma rede gratuita de transportes escolares, conjugada com os transportes públicos, que deve começar com um estudo para a requalificação dos locais de tomada e largada de alunos.

“Com uma Junta de Freguesia PAN, os cacelenses libertar-se-ão do legado de dormência que lhes foi imposto, passando Vila Nova de Cacela a ter a mesma atenção que as outras freguesias, e deixando de ser menosprezada como tem sido pelos anteriores executivos”, conclui.

O PAN conta, no concelho de Vila Real de Santo António, com o apoio de movimentos de cidadãos como a Associação de Defesa, Reabilitação, Investigação e Promoção do Património Natural e Cultural de Cacela.