Saúde mental e prevenção do suicídio é tema de conferência no CHUA

O Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental da Unidade de Faro do CHUA promove esta segunda-feira, 12 de Outubro, uma mesa redonda sobre Saúde Mental e Prevenção do Suicídio.

Inserida nas iniciativas do Dia da Saúde Mental e no Programa «Prevenção do Suicídio», a palestra tem início às 11:30 no auditório da Unidade de Faro do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) tendo como objetivo proporcionar o debate sobre alguns dos temas mais atuais no âmbito da saúde mental.

De modo a cumprir as medidas de contingência, a sessão presencial está reservada apenas às entidades convidadas. A sessão será gravada e posteriormente disponibilizada online no website do CHUA.