Sé Catedral de Silves recebe concerto de banda filarmónica

A Banda da Sociedade Filarmónica Silvense apresenta o concerto “Música e Monumentos”, no próximo domingo, 10 de outubro, pelas 17:30, na Sé Catedral de Silves, anunciou a grupo musical.

A Banda da Sociedade Filarmónica Silvense apresenta o concerto “Música e Monumentos”, no próximo domingo, 10 de outubro, pelas 17:30, na Sé Catedral de Silves, anunciou a grupo musical.

O concerto integra o festival “Música e Monumentos”, promovido pela Confederação Musical Portuguesa com o alto patrocínio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O Festival surge no âmbito do programa “Garantir Cultura” desenvolvido pelo Ministério da Cultura através do Fundo de fomento cultural e conta com o apoio do município de Silves, da junta de Freguesia de Silves e da paróquia Nossa Senhora da Conceição.

PUB