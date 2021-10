Sé de Faro vai ter rampa de acesso para pessoas com mobilidade reduzida

A estrutura vai permitir dar respostas às exigências atuais de acessibilidade aos edifícios públicos, nomeadamente facilitando o acesso a pessoas com mobilidade reduzida àquele edifício

A Igreja da Sé de Faro vai contar com uma rampa de acesso. A nova estrutura metálica, adjudicada pelo município à empresa local Ambartrans, Lda. por um valor global de cerca de 114 mil euros, anunciou o município.

A estrutura vai permitir dar respostas às exigências atuais de acessibilidade aos edifícios públicos, nomeadamente facilitando o acesso a pessoas com mobilidade reduzida àquele edifício farense, situado dentro da chamada Cidade Velha, de reconhecido interesse religioso e turístico.

A empreitada de construção desta nova estrutura metálica, já consignada e em marcha, tem um prazo de execução de 60 dias.

Esta empreitada insere-se no esforço do município no sentido de melhorar as condições de acessibilidade para todos, de que são exemplo, entre outros projetos também em curso, as intervenções realizadas nas passadeiras da cidade, com o respetivo rampeamento e nivelamento, conclui a autarquia.

