Se quer evitar os acidentes domésticos esta sessão é para si

No dia 18 de fevereiro, pelas 21:00, a sessão “Vamos tirar dúvidas”, no polo de Quarteira da Biblioteca Municipal, irá trazer informações e esclarecimentos sobre acidentes domésticos, pela voz do enfermeiro João Grade.

Esta sessão terá como objetivo a promoção de medidas preventivas de segurança nos acidentes domésticos e de lazer, possibilitando a reflexão e discussão desta temática.

João Grade é Mestre em Enfermagem, enfermeiro especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria e docente de Enfermagem na Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Silves. É também enfermeiro responsável do Serviço de Atendimento Permanente Pediátrico do Grupo HPA Saúde, na Unidade de Gambelas.

Para participar nesta iniciativa é necessária inscrição prévia através do e-mail biblioteca@cm-loule.pt