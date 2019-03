Secretária de Estado Ângela Ferreira presente na apresentação de “As necrópoles romanas do Algarve”

A Secretária de Estado da Cultura, Ângela Ferreira, estará presente esta sexta-feira, às 18h00, no auditório da Direção Regional de Cultura do Algarve, em Faro, na apresentação da obra “As necrópoles romanas do Algarve. Acerca dos espaços da morte no extremo sul da Lusitânia”, um livro da autoria de Carlos Samuel Pereira Pires.

Editada pelo Museu Nacional de Arqueologia e pela Imprensa nacional como suplemento 9 da revista científica “O Arqueólogo Português”, a apresentação da obra ficará a cargo de Ana Margarida Arruda (Universidade de Lisboa) e de João Pedro Bernardes (Universidade do Algarve).

Esta publicação contou com o apoio do Programa Operacional Regional CRESC ALGARVE 2020.