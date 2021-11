Secretária de Estado das Pescas debate temas do mar em Sagres 

A secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho, participou no dia 19 de novembro numa reunião no Centro de Interpretação da Lota de Sagres.

O alargamento das estruturas de culturas em águas marinhas e em mar aberto ao largo de Sagres, as condições de pesca no Porto da Baleeira, a defesa da pesca artesanal, as pequenas e médias embarcações e a pesca ambientalmente sustentável foram alguns dos temas debatidos com a participação da secretária de Estado.

Nesta reunião participou ainda a presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, Rute Silva, o presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Miguel Miranda, o diretor da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, José Simão, o capitão do Porto de Lagos, Pedro Palma e a diretora de Portos e Lotas do Algarve, Alcina Sousa.

