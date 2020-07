Secretária de Estado do Turismo reúne com autarcas de VRSA, Castro Marim e Alcoutim

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, reúne-se esta noite no Hotel Vasco da Gama, em Monte Gordo, num jantar de trabalho, com a presidente do município de Vila Real de Santo António, Conceição Cabrita e com os presidentes das câmaras municipais de Castro Marim, Francisco Amaral e de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves, onde serão debatidos diversos assuntos relacionados com a cooperação fronteiriça entre Portugal e Espanha.

Rita Marques, que se deslocou a Vila Real de Santo António a convite da presidente da Câmara Municipal, estará acompanhada nesta reunião pelo vogal do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal, Carlos Abade, do presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, e de um representante da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve.

São ainda objetivos deste encontro, procurar estratégias e debater os novos desafios do turismo local e regional desencadeados pela pandemia de Covid-19, no seguimento, aliás, da recente visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao concelho, no início de julho, a partir da qual o Chefe de Estado iniciou um périplo pelos 16 concelhos do Algarve com vista a promover a atividade turística na região.