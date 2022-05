Secretária de Estado do Turismo visita Pousada de Juventude de VRSA

A secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, esteve reunida na terça-feira, dia 17 de maio, com o presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Álvaro Araújo, para conhecer vários equipamentos turísticos e culturais que a autarquia pretende requalificar e dinamizar.

Um desses espaços é a antiga Pousada de Juventude de Vila Real de Santo António, que está desativado há mais de uma década e que necessita de uma intervenção urgente para impedir a sua degradação.

Segundo o comunicado, a sua possível reabertura iria aumentar a oferta de alojamento no concelho, tal como pretende o atual executivo, que está a estudar várias soluções em conjunto com o Turismo de Portugal e a Movijovem, a entidade responsável pela gestão da Rede Nacional de Turismo Juvenil.

Para acompanhar esta possível reabertura, o executivo socialista pretende ainda alargar o contexto formativo à Pousada da Juventude, através do estabelecimento de parcerias “que proporcionem aos alunos experiências de housekeeping (gestão e conforto do hóspede) em ambiente real”.

O Centro Cultural António Aleixo foi outro dos locais visitados, com a autarquia a pretender efetuar obras de requalificação para aumentar a sua atratividade e conforto.

A secretária de Estado ficou ainda a conhecer um projeto de alojamento para trabalhadores e os planos de requalificação da pista e relvados do Centro de Alto Rendimento, localizado no Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António.

Rita Marques iniciou a sua visita ao Algarve na segunda-feira, dia 16 de maio, tendo passado pela Marina de Lagos e reunido com associações do setor turístico algarvio no Hotel Marina Club Lagos Resort. O primeiro dia no Algarve terminou com uma visita de trabalho ao Complexo Termal de Monchique.

O dia seguinte ficou ainda marcado por uma visita ao empreendimento Verde Lago, na Praia Verde, a empresas relacionadas com as salinas do concelho de Castro Marim e um breve percurso pedonal na Ciclovia da Lezíria.

Estas visitas de trabalho têm como objetivo “manter um contacto próximo e regular com os territórios e as entidades que têm implicação no desenvolvimento das atividades relacionadas com o turismo”, segundo o comunicado do Governo.