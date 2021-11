Secretário de Estado da Agricultura está de visita ao Algarve

O Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Rui Martinho, está esta quinta-feira, 18 de novembro, de visita oficial à região para ouvir empresários e associações do setor.

Durante a manhã, Rui Martinho visitará a Adega do Cantor Sociedade de Vitivinicultura e a Frutas Tereso, em Albufeira. Também durante a manhã, já em Silves, estará na Associação de Regantes e Beneficiários de Silves, Lagoa e Portimão e reunirá com dirigentes da Associação de Operadores de Citrinos do Algarve (AlgarOrange).

Na parte da tarde, e após reunião com a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, a qual terá lugar na sede deste organismo, o Secretário de Estado irá visitar a Organização de Produtores Madrefruta, em Olhão.

