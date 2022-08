Secretário de Estado da Economia visita estaleiros navais

O secretário de Estado da Economia, João Neves, visitou na sexta-feira, dia 29 de julho, os estaleiros navais do Guadiana na empresa Nautiber, em Vila Real de Santo António, anunciou a autarquia.

Durante esta visita, no âmbito do roteiro “Encontros para a Competitividade e Inovação”, o secretário de Estado ficou a conhecer os projetos inovadores que vão estar em destaque no concelho e os investimentos que estão em curso na área da aquicultura, indústria conserveira e da construção e reparação naval.

O presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Álvaro Araújo, que acompanhou o secretário de Estado na visita, destacou a importância estratégica que o município está a apostar neste setor, em conjunto com stakeholders e empresários locais, para avançar com projetos como a criação do Centro Tecnológico Industrial – Pólo de Formação para a Construção e Reparação Naval e o Pólo de Inovação Digital.

João Neves ficou ainda a conhecer o projeto de candidatura do Centro Comercial a Céu Aberto de Vila Real de Santo António à medida “Bairros Digitais”, com um investimento de cerca de 1,8 milhões de euros.

A visita foi organizada pela Agência para a Competitividade e Inovação e teve como objetivo “dar a conhecer o tecido empresarial regional e fomentar sinergias entre os agentes públicos e privados”, segundo o comunicado, e contou com a participação do vice-presidente do município, Ricardo Cipriano, do sócio-gerente da Nautiber, Rui Roque, o presidente da Agência Nacional para a Inovação, o presidente do COMPETE, a vice-presidente da CCDR do Algarve e o presidente do NERA.