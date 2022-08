Secretário de Estado da Juventude e do Desporto visita a região

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, vai estar no Algarve durante os dias 9 e 10 de agosto, visitando os concelhos de Faro, Tavira, Silves, Portimão, Loulé, São Brás de Alportel e Olhão.

Todas estas visitas serão acompanhadas pela vice-presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), Selene Martinho, com o objetivo de dar a conhecer “a realidade dos serviços, dos trabalhadores e das entidades apoiadas”, segundo o comunicado.

No primeiro dia, pelas 15:30, o governante e a sua comitiva são recebidos na sede do IPDJ de Faro, com a participação do diretor regional da entidade, Custódio Moreno.

Após contacto com os técnicos, segue-se uma visita à Casa de Associações e haverá tempo para uma conversa integrada no projeto “Youth Talks”.

O governante visitará depois a Pousada da Juventude de Faro, onde será acolhido pelo presidente da Movijovem, Miguel Perestrelo, partindo às 18:15 para as instalações do Clube Desportivo Geração de Génios, na Escola Secundária João de Deus.

O governante estará em Tavira pelas 19:30, sendo recebido na Câmara Municipal de Tavira e onde visitará a Pousada da Juventude da cidade.

No dia seguinte, pelas 10:00, visitará a Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines na companhia da presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma.

Pelas 12:00 será recebido pela presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, que juntamente com o governante assistirá à sessão de encerramento da comemoração dos cinco anos da StratUp Portimão.

Às 15:00, João Paulo Correia estará em Vilamoura para uma visita às instalações da marina, orientada pelos dirigentes do Vilamoura Sailing e com a participação do presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, do presidente da CCDR/Algarve, José Apolinário, do presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes e da diretora da marina, Isolete Correia.

Pelas 17:00 chegará a São Brás de Alportel, onde será recebido pelo autarca Vítor Guerreiro, participando ainda em conversas com os jovens participantes do projeto “Florestas Nossas 3”.

O roteiro de dois dias termina em Olhão, pelas 18.30, no Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense e na inauguração da obra de requalificação do Estádio Dr. António João Eusébio, com a participação do autarca António Miguel Pina.