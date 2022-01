SEF com modalidade “casa aberta” em Tavira e Portimão

A modalidade “casa aberta” do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi um sucesso em Lisboa e a partir de segunda-feira vai alargar-se ao resto do País, incluindo Tavira e Portimão, anunciou a instituição.

A delegação do SEF de Tavira vai funcionar de segunda a sexta-feira, entre as 09:00 e as 10:00, enquanto a delegação de Portimão terá dois atendimentos diários.

Esta modalidade permite, sem marcação prévia, a alteração de credenciais como o e-mail e password de acesso ao Portal SAPA e ao Portal ARI.

Porto, Viana do Castelo, Braga, Coimbra, Évora, Portalegre, Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Funchal também vão possuir esta modalidade.

Todos os interessados devem estar previamente registados no Portal SAPA.