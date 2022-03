SEF inicia controlos móveis na fronteira terrestre com Espanha

Na sequência do alerta lançado pela Europol para a possibilidade de casos de tráfico de pessoas, em virtude do conflito na Ucrânia, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deu início esta semana a uma operação de controlos móveis aleatórios nos principais pontos de passagem da fronteira terrestre com Espanha e que decorrerá nas próximas semanas.

PUB

Paralelamente, realizam-se ações de fiscalização por todo o País com o objetivo de detetar eventuais crimes de tráfico de seres humanos e de angariação de mão-de-obra ilegal, com especial destaque para os menores não acompanhados e mulheres indocumentadas.

Em complemento, a Europol está a disponibilizar meios para análise de dados e uma plataforma segura para o intercâmbio de informações com os intervenientes operacionais no terreno e com outros Estados-membros.