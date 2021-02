SEF interceta carro com droga e dinheiro na Ponte do Guadiana

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras intercetou, na madrugada de terça-feira, no ponto de passagem autorizado da Ponte Internacional do Guadiana, em Castro Marim, uma viatura que transportava droga e dinheiro, anunciou a força de segurança.

A viatura, de matrícula espanhola, depois de revistada, foi sinalizada pela Guardia Civil espanhola após pelo transporte de estupefacientes e foram ainda apreendidos 13 mil euros em numerário.

Os dois ocupantes, de nacionalidade estrangeira, foram entregues às autoridades espanholas do Centro de Cooperação Policial e Aduaneira de Castro Marim.

Foi registada a posse de estupefacientes, além do incumprimento das restrições impostas à circulação, no âmbito do Estado de Emergência, implementado devido à pandemia de covid-19.

