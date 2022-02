Segunda criação de Cenas de Teatro estreia-se em Faro

O projeto artístico independente Cenas de Teatro vai estrear em Faro a sua segunda criação, intitulada “Antígona", nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro na antiga Fábrica da Cerveja, anunciou a organização.

Esta segunda peça tem dramaturgia e encenação de Neusa Dias, a partir do texto clássico “Antígona” de Sófocles e das antígonas modernas de Bertolt Brecht, Jean Anouilh e António Pedro.

Neste espetáculo “assiste-se ao derradeiro momento de vida de Antígona, antes de ser emparedada viva numa caverna, por ter desobedecido às ordens do rei (Creonte)”, segundo o comunicado.

“Para ela é inconcebível negar cerimónias fúnebres a um dos seus irmãos, Polinices, considerado traidor e inimigo da cidade, enquanto a seu outro irmão, Etéocles, tido como propício à cidade, é concedida sepultura honrosa, depois dos dois irmãos perecerem às mãos um do outro. Por transgredir o édito de Creonte, Antígona morrerá”, acrescenta a organização.

Esta adaptação não inclui todas as personagens da tragédia original, nem o coro é formado por homens velhos. Existem apenas cinco personagens que contam a história e são todas interpretadas por mulheres, ao contrário do que sucedia na Grécia Antiga.

O elenco conta com as artistas Marta Gorgulho e Neusa Dias e dez estagiárias do Curso Profissional de Intérprete/Actor/Actriz da Escola Secundária Tomás Cabreira, em Faro, Alice Velez, Ana Ferreira, Ana Pereira, Catarina Correia, Iara Jesus, Lara Ramos, Lia Férin, Maria Carrajola, Maria Sousa e Sofia Santos.

Os bilhetes têm um custo de seis euros e estão disponíveis nos dias e no local da apresentação.

Nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, no mesmo local, vão decorrer sessões de leitura do texto, convidando o público a experimentar o chamado trabalho de mesa que os artistas têm de fazer na criação de um espetáculo de teatro.