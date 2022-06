Segurança Social de S. Bartolomeu de Messines só abre às quartas-feiras

A Segurança Social de São Bartolomeu de Messines vai estar de portas abertas apenas às quartas-feiras a partir deste mês de junho, anunciou a Comissão Concelhia de Silves do Partido Comunista Português (PCP).

Segundo o partido, “a população e os utentes foram confrontados a partir do início do mês de junho com uma informação afixada à porta deste serviço, informando que o mesmo encerrava de segunda-feira a sexta-feira, passando a estar aberto só às quartas-feiras”.

No dia 9 de junho decorreu uma ação de protesto e contestação em frente à Segurança Social de São Bartolomeu de Messines pois, segundo o partido, “este serviço público é necessário os cinco dias da semana, para servir as populações também das freguesias limítrofes como São Marcos da Serra e Tunes”.

“Num contexto económico e social que se agrava com o aumento dos preços, bens e serviços e um aumento generalizado do custo de vida dos trabalhadores e do povo, o que se impõe é valorizar e aumentar as respostas sociais e não o seu contrário, limitar ou encerrar serviços de proximidade”, conclui o partido.