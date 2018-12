Seis municípios algarvios distinguidos pela “qualidade exemplar” da água

.

Três câmaras municipais e três empresas municipais algarvias foram premiadas com o “Selo de Qualidade Exemplar da Água para Consumo Humano”, atribuído pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).

Receberam esta distinção as Câmaras de Albufeira, Lagos e Monchique, bem como as empresas municipais FAGAR (Faro), Tavira Verde e VRSA-SGU (Vila Real de Santo António). No total, foram premiadas 84 entidades de todo o país.

Com esta iniciativa, a ERSAR pretende evidenciar a existência “de um rigoroso sistema de avaliação dos serviços prestados aos consumidores, que passam a conhecer as entidades com o melhor serviço em diferentes áreas”.

Esta iniciativa é realizada em parceria com o Jornal Água & Ambiente. Fazem, ainda, parte do Júri diversas entidades representativas do setor: Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA), Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental (APESB), Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH), Associação para a Gestão de Resíduos (ESGRA), Associação Portuguesa de Empresas de Tecnologias Ambientais (APEMETA) e Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO).