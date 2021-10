Seleção de Futebol joga no Estádio Algarve e há bilhetes com desconto

A Seleção Portuguesa de Futebol vai jogar no Estádio Algarve nos dias 9 e 12 de outubro, com bilhetes à venda que incluem um desconto de 50% em Cartão Continente, anunciou a empresa.

No sábado, dia 9 de outubro, pelas 20:15, a equipa portuguesa defronta a seleção nacional do Qatar, enquanto na terça-feira, dia 12 de outubro, é a vez do Luxemburgo pelas 19:45.

Os clientes Continente podem adquirir os bilhetes com 50% de desconto, a preços entre os 10 e os 15 euros, disponíveis nas lojas de Faro, Portimão, Loulé, Guia, Tavira e Colombo.

“O Continente reconhece nas Seleções Nacionais de Futebol símbolos de portugalidade, união, tolerância e de família, valores alinhados com o posicionamento da marca Continente que, há mais de 35 anos, tem como missão acompanhar os portugueses e democratizar o acesso a experiências inesquecíveis, como fazer parte de um estádio cheio a apoiar a equipa”, refere a empresa em comunicado.

Este ano, o Continente patrocina também a Seleção Nacional A Feminina de futebol, além da masculina e da sub-21.

