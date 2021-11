Seleção feminina completa pela primeira vez em Lagos

As chegadas de Tatiana Pinto e Mélissa Gomes permitiram no domingo à seleção feminina de futebol treinar com o grupo completo pela primeira vez, com vista ao compromisso duplo de qualificação para o Mundial2023.

Tatiana Pinto, que só domingo pôde chegar após compromissos com os espanhóis do Levante, e Mélissa Gomes, que substituiu a “indisponível” Telma Encarnação na convocatória, chegaram a Lagos, e trabalharam às ordens de Francisco Neto durante a tarde, num relvado anexo ao hotel onde a comitiva está concentrada.

Citada pela Federação Portuguesa de Futebol, Vanessa Marques destacou a “felicidade tremenda” por voltar à seleção, após nove meses de ausência, numa altura em que tem recuperado de uma lesão também no Sporting de Braga.

A jogadora quer “muito ajudar” e defende que, para começar, o importante é manter “o foco neste momento em Israel”, porque “seria um erro pensar na Alemanha”, o adversário que se segue às israelitas.

“O desempenho de Israel no primeiro jogo com a Alemanha [derrota por 1-0] tem de servir de alerta para nós, independentemente de termos ganho lá por 4-0″, declarou.

A equipa às ordens de Francisco Neto tem trabalhado em Lagos, antes de receber as seleções de Israel, em 25 de novembro, e Alemanha, no dia 30, em partidas de qualificação para o Mundial2023.

Portugal é segundo no grupo H, com 10 pontos, a dois da líder Alemanha, procurando uma inédita participação em fases finais de campeonatos do mundo.

