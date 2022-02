Seleção feminina sub-16 perde com Inglaterra em VRSA

A seleção portuguesa sub-16 de futebol feminino estreou-se na terça-feira no Torneio de Desenvolvimento da UEFA com uma derrota por 4-1 ante a Inglaterra, em Vila Real de Santo António.

O êxito da seleção britânica de futebol foi consumado com golos de Michelle Agyemang, aos 21 minutos, de Tia-Mai Young (32), Mari Ward (40) e Michelle Agyemang (45+1), uma goleada atenuada com o tento solitário de Carolina Santiago (50).

Na segunda-feira, as lusas concluem a sua participação no torneio ao defrontar a Alemanha, novamente no Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António, às 15:00.